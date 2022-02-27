U11 kategorisinde dünyanın en başarılı sporcu olan Görkem, Çorum'un gururu oldu

Çorum'un gururu olan milli sporcu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediyesi GSK sporcusu, milli raket Görkem Öçal, Belçika SPA ve Fransa Metz'te yapılan Masa tenisi WTT Youth Contender Open turnuvalarında U11 Kategorisinde hem Fransa'da hem de Belçika'da tek erkeklerde şampiyon olarak ülkemize 2 altın madalya birden kazandırdı. Milli sporcu, Dünya Uluslararası Masa Tenisi Turnuvalarının en önemli açık turnuvalarından olan puanlı WTT Contender turnuvalarında şampiyonluk yaşayan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçti.

Kupa ve madalyalarla birlikte Çorum'a dönen milli sporcu Görkem Öçal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kulüp Başkanı Nadir Solak, Antrenörler ve hocalarında yer aldığı ziyarette Görkem Öcal, kupaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teslim etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımını makamında ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, şampiyon sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

Milli sporcu Görkem Öçal'ın masa tenisinde ülkemizin ve Çorum'un gururu olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, “Masa tenisinde çok önemli bir başarıya imza atarak, U11'de dünyanın en iyileri listesinde birinci sırada yer alan Görkem'i, bize gururu yaşattığı için tebrik ediyorum. Ayrıca, Çorum Belediyesi GSK Spor Kulübümüzün yöneticilerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.