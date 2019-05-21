Ubeydullah Sezikli'den Tasavvuf Müziği Konseri

Tasavvuf müziği alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ubeydullah Sezikli, verdiği tasavvuf müziği konseri ile gönüllerin pasını sildi. Konserine Çorum'un değerlerinden merhum Hafız Recep Camcı Hocadan yaptığı derlemelerle başlayan Sezikli, Yunus Emre, Niyazi Mısri gibi gönül dünyasının pirlerinden eserler okudu. Konserde Hasan Çakmak da okuduğu kasidelerle Ubeydullah Sezikli'ye eşlik etti.

Ramazanın ruhunu yansıtan bir gece icra edildiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün gönül coğrafyamızda yer edinen tasavvuf erbabı zatların eserlerinden yapılan derlemeleri dinledik. Manevi olarak ihtiyaç duyduğumuz dirilişi tasavvuf ehli ile gerçekleştirebiliriz. Ubeydullah Sezikli hocama, Hasan Çakmak hocama ve bu gecenin icra edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle güzel bir konserin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın hediyesi olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı'da, gönüllerimize hitap eden böyle güzel programların düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ardından AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın geceye yorumuyla damga vuran Ubeydullah Sezikli'ye çiçek takdim etti.