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Uğurludağ'da Remzi Torun kazandı

Çorum’un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Partili Remzi Torun kazandı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığını AK Partili Remzi Torun kazandı.


Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 946 seçmenin bulunduğu Uğurludağ ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Remzi Torun bin 704 oy alırken, MHP adayı Zeki İpek bin 102 oy aldı.


Remzi Torun kimdir;


1975 yılında Çorum Uğurludağ'da dünyaya gelen Remzi Torun, ilk ve orta öğretimini Uğurludağ İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Uğurludağ Fatih Lisesi'nde tamamladı. . Evli ve 3 çocuk babası Olan Remzi Torun, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar başkan adayı oldu ve Uğurludağ halkının destekleriyle Uğurludağ Belediye Başkanı seçildi.

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