Ulaşım yatırımları Kavuncu'nun yakın takibinde

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, “Enerjimizi, sinerjimizi, gücümüzü birleştirerek Çorum'un ulaşımdaki alt yapı sorunlarını tamamen çözüme kavuşturacağız” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile yapımı devam eden Çorum-İskilip karayolunda incelemelerde bulundu. İskilip-Çorum karayolu 1 ila 19 kilometreleri arasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Kavuncu ve Gönenli, daha sonra yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, İskilip-Çorum karayolunda olması gerekenden daha fazla çalışacaklarını söyledi.

İskilip-Çorum karayolu 1. kilometresinde istimlak çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Gönenli, hedeflerinin yolun 1 ila 18 kilometreleri arasındaki kısmını en kısa sürede tamamlamak olduğunu söyledi.

İskilip yolunda planlı bir çalışma yürüteceklerinin altını çizen Gönenli, “Yarım çalışma yapmayacağız. Bir yeri bitirmeden diğer yerde çalışma başlatmayacağız. Yol çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızda mağdur olmayacak. Bir şehrin değiştiğini yılsonun da inşallah hep beraber göreceğiz. 51 kilometreden oluşan İskilip-Çorum karayolu 251 milyon liraya mal olacak bir proje. Projenin şuan yüzde 15'i tamamlandı. İskilip-Tosya yolunda da çalışmalar devam ediyor. Yılsonuna kadar proje çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Çorum'a yapılan yatırımların takipçisi olacağız”

Yolun medeniyet olduğunu dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ise, yolun gelişmenin kalkınmanın en önemli göstergelerinden birisi olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde her alanda önemli hamleler gerçekleştirildiğinin altını çizen Kavuncu, “Yollar, köprüler, havaalanları bağlamında insanların hayatını kolaylaştırma adına önemli yatırımlar yapıldı. Çorum'da da bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve faaliyet alanı kapsamında önemli yatırımları var. Ulaşımda devam eden yatırımlar süresi içerisinde tamamlanacak. Ulaşım hizmetleri bununla sınırlı kalmayıp yeni yatırımlara da imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı karayolunun bölgede 100 bin nüfusa hitap ettiğini hatırlatan milletvekili Kavuncu, “Her iki proje de hayati öneme sahip. Çorum-İskilip yolu müteaahit firmadan kaynaklanan bazı talihsizlikler yaşandı. Ancak gelinen nokta itibariyle yeni bir firmamız göreve başladı. Yol yapım çalışmaları devam ediyor. Öngörülen süre içerisinde tamamlanacak. AK Parti ulaşımda bir çağ açtı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Çorum'daki yatırımlarının süresi içerisinde tamamlanmasının takipçisi olacağız.

Bugünde bu hizmetlerin yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek üzere sahadayız. Ulaştırma ve Altyapı bakanımıza, genel müdürümüz, bölge mdürü ve çalışanlara ve müteahhit firmaya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi'ye ulaşım ve altyapı projeleriyle ilgili brifing

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı'nın Çorum'daki yatırımları hakkında Vali Mustafa Çiftçi'ye de bilgi verdi.

Gönenli, İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı, Çorum-Osmancık, Kırkdilim yolları ile ilgili sunum yapan Gönenli, önümüzdeki günlerde ulaşımla ilgili güzel işlerin ortaya çıkacağını belirtti.

Ziyarette Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, Uğurludağ İlçe Başkanı Yakup Torun, Bayat ilçe Başkanı Fatih Balcıoğlu da hazır bulundu.