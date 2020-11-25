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Ülkü ocaklarından Alparslan Türkeş hatıra ormanı

İskilip Ülkü Ocakları tarafından merhum Alparslan Türkeş’in doğum günü anısına 250 adet fidan dikildi.

İskilip Ülkü Ocakları tarafından merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü anısına 250 adet fidan dikildi.


İskilip Ülkü Ocakları Başkanlığınca merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü anısına 25 Kasım'da oluşturulan hatıra ormanına 250 fidan dikildi. İskilip-Çorum karayolu güzergahında bulunan Musular köyü yol ayrımındaki 2 dönüm alanda oluşturulan “Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nın bundan sonraki süreçteki bakım ve korunması yönündeki çalışmaların İskilip Ülkü Ocakları Vakfı temsilciği tarafından yapılacağı bildirildi.


Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanına fidan dikim törenine İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Muhiddin Kalender, MHP İskilip Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu, İskilip MHP Belediye Meclis Üyeleri, MHP İskilip ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Ülkü ocaklarından gençler katıldı.

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