Ülkü Ocakları'ndan çocuk istismarına pankartlı tepki

Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, ‘'Son günlerde gerçekleşen çocuk istismarı vakalarını basın yayın aracılığıyla eshefle takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili tepkimizi ortaya koyarak milletimizin dikkatini bu konu üzerine çekmemiz gerektiğini düşündük ve kendimize vazife edinerek pankart çalışması yaptık. Özelliklede bu sapkınlığın bir hastalık olduğunu söyleyerek basite indirgemenin en büyük yanlış olduğunu ve buna benzer başka olayların gerçekleşmesinin önünü açtığını düşünüyorum. Çocuk tecavüzünün hiç bir kelime ile izahı yoktur. Çocuğa tecavüz eden sapkın pedofili değil şerefsizdir. Şerefsiz kelimesi de azdır bu durumu açıklamak için lakin okuyuculara olan saygımdan bu kelime ile yetiniyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım, susmayalım, benim başıma gelmez demeyelim tepkimizi gösterelim'' şeklinde konuştu.

Daha sonra ülkücü gençler tarafından Ülkü Ocakları binası ve D-100 Kara yolu üzerindeki üst geçitlere ‘'Çocuk istismarı pedofili değil şerefsizliktir'' yazılı pankartlar asılarak tepki gösterildi.