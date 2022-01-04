Ülkücüler "Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin” yemin gecesinde buluştu

Çorum Ülkü Ocakları il Başkanlığı tarafından "Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin Adım Adım Turan” gecesi düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte açılış konuşması yapan Ülkü Ocakları Çorum il Başkanı Orhan Tosik, kendilerini Ülkü Ocaklarına vakfedenlerin, bu hareket üzerinden hesap yapanları mağlup edeceğini belirterek, “Açıkça söylüyorum ki kimse üzerimizden hesap yapmasın, kimsenin kayığına binmeyiz, dolmuşuna gelmeyiz. Çünkü bizim teşkilat adında gemimiz var ve bizler bu gemiyi her şeye rağmen sahil-i selamete ulaştıracağız. Köpeklerin havlaması kervanı yolundan edemediği gibi hainlerin de türlü tezviratlarla kapı kapı dolaşması beyhude bir uğraştan öteye geçemeyecektir. Onları kirli hesaplar yaptıkları kör ve dipsiz kuyularda boğacak güç ve irade bizlerde mevcuttur” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ünlü sanatçılar Alperen Kekilli ve Ali Kınık sahne aldı. Ülkücülerin yoğun ilgi gösterdiği gecede ünlü sanatçılar Kınık ve Kekilli seslendirdikleri türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı.

Geceye Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. A. Kürşat Azkur, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.