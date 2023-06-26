Ulu çınarları buluşturan gelenek

Çorum'un Ovasaray köyünde ulu çınarlar her yıl düzenlenen saray bahçe buluşmaları etkinliğinde bir araya geliyor.

İş insanları Mustafa ve Ali Ilıca tarafından düzenlenen organizasyonda köy nüfusuna kayıtlı 70 yaş ve üzeri ulu çınarlar anılarını tazelerken, deneyim ve tecrübelerini genç nesillerle paylaşma imkanı buluyor.

Saray Bahçe Buluşmaları amacı hakkında davetlilere bilgi veren Öğretim görevlisi Ali Ilıca, “Köyümüzün 70 yaş üzeri büyüklerini her yıl bir araya getirerek özlem gidermek, anıları tazelemek istiyoruz. Pandemi nedeniyle toplantılarımıza 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl 5. gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlik bundan sonraki yıllarda da düzenli olarak devam edecek. Ulu çınarlarla, genç neslin bir araya geldiği bu buluşmayı ailece gelenek haline getirmek istiyoruz. Bu insanlar geçmişin zorlu şartlarında çok çalıştılar, sıkıntılar yaşadılar. Bizler için, çevremiz için, ülke tarımı için büyük fedakarlıklar yaptılar. Her şarta rağmen komşuluklarından, yardımlaşma ve dayanışma duygularından asla taviz vermediler. Zamanın zorlu şartlarına karşı direndiler artık gönülleri dingin olmasına rağmen bedenleri yorgun düştü. Üzerimizde büyük emek ve katkıları olan bu kahramanlarımıza vefa olsun, anılar tazelensin, köyden uzak kalanlarla hasretler giderilsin istiyoruz” dedi.

Amaçlarının gönülleri hoş tutmak, sıla-i rahim yapmak, birbirimizin komşuluğuna, dostluğuna kapı aralamak olduğunu söyleyen Ilıca, “Gözlerimizle ve hislerimizle hasret gidermektir. Modern dünyanın insanı yalnızlığa ittiği, her birimizi kapılarımızın arkasına hapsettiği, geçim derdi nedeniyle rüzgar gibi her birimizi bir tarafa savurduğu bu dünyada içimizde küllenen duyguları ateşlemeye çalışmaktır. Hepimizin içinde sıla hasreti var, komşuluk özlemi var, şehir hayatından bunalmıştık var. Artık ruhumuz sadelik istiyor, sakinliği arıyor, belirli yaştan sonra toprak dahi insana daha bir hoş gelmeye başlıyor. İşte bunlar için bir araya geliyoruz, muhabbet edelim, birbirimizle özlem giderelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayatın gerçeği olan ayrılıkların yaşandığına dikkat çeken Ilıca, “Bir önceki toplantıya katılan 11 büyüğümüzü kaybettik. Belirli bir yaştan sonra hastalıklar artıyor, bakıma muhtaç hale geliniyor, ayrılıklar hızlanıyor. Hastalıktan yatağa düşen, farklı nedenlerle yakınlarının yanına giden bu büyükleri bir daha görmek çoğu kere mümkün olmayabiliyor. Bazen vefat haberlerini alınca en son burada buluşmuştuk, orada görmüştük diye anılara dalıp gidiyoruz. Hayatta iken bazılarını bir daha belki hiç göremeyeceğiz. Dostluklardan ödün vermemek, güzel ve hayırlı işler yapmak, geriden güzel duygularla hatırlanmak istiyoruz. Buradaki buluşmamız tüm bu güzelliklere vesile olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Programa; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı H. İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. Aşkın Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, TKDK Koordinatörü M. Mustafa Yalvaçer katıldı.