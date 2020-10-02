Çorum'da düzenlenen “Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu” başladı.

Sempozyum açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu'nun her yönüyle münbit bir memleket olduğunu belirterek, Anadolu'dan çok sayıda değerli ilim ve bilim insanın yetiştiğini söyledi.

Anadolu'nun her karışı incelendiğinde binlerce konferans yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Burada bir büyüğümüzü, Çorum'da meftun Elvan Çelebi hazretleri ve ailesini koruyabilmek için başlattığımız süreç Horasan'dan başlayıp Hoca Ahmet Yesevi'den bugünümüze kadar gelmiş bir irfan geleneğidir. Yaratana itaat, yaratılana da merhameti merkezi koymuş bir prensipler manzumesinin bugüne yansımasını araştırmacılarımızla, bu alanda çalışma yapan bilim insanlarımızla hep beraber daha iyi anlayacağız. Daha iyi kavrayacağız. Yaşadığımız topraklara toprak diyerek basıp geçmemenin vakarına erişeceğiz. Çünkü bu topraklarda doğmuş olmak, büyümüş olmak, yetişmiş olmak sadece sıradan bir kara parçasının üzerinde yetişmiş olmak değildir. Bizde bir emanet vardır. Bu emanetin farkına varmamız ve önemine riayet etmemiz gerekmektedir. Bu sempozyum bu emanete sahip çıktığımızın bir göstergesidir” dedi.

Programda Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da bir sunum yaptı.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek sempozyuma 9 farklı ülke ve 53 değişik kurum ve kuruluştan, toplam 100 bilim insanı ve araştırmacı katılıyor. 91 bildirinin sunulacağı sempozyumda programına göre katılımcılar sunumlarını telekonferans ve video ile yapacaklar.