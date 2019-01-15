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Umre yolcuları sağlıklı yaşam için yürüdü

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından Umre’ye gidecek olan vatandaşlara "Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat Programı" hakkında seminer verildi.

Kargı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından Umre'ye gidecek olan vatandaşlara "Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat Programı" hakkında seminer verildi. Programın sonunda seminere katılanlar TSM Başkanı Dr. Hasan Danacı ile yürüyüş yaptılar.


Kargı Toplum Sağlığı Merkezi'nden konuya ilişkin olarakyapılan açıklama da, Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de sağlığın önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli topluluklara, kurum veya köylerde yürüyüş düzenlediklerini söylediler.


Her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği en kolay spor faaliyetin yürüyüş olduğunu dile getiren Kargı Toplum Sağlığı yetkilileri, "Biz de toplumda farkındalık oluşturmak ve spora dikkat çekmek amacıyla çeşitli zamanlarda kurum veya köyümüzün de katılımını sağlayarak yürüyüş programları düzenliyoruz. Yürüyüş, koroner kalp hastalığı ve felç riskini de azaltmaktadır. Kas ve kemikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri yaşlarda kadınlarda görülen kemik erimesini önemli derecede azaltmaktadır. Yine obezite riskini azaltarak, obeziteyle gelen hastalıklara karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Biz de bu kapsamda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandılar.

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