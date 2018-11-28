Üniversite öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Müzesinde ders işledi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde işledi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Sercan Ercan, Anayasa hukuku dersi müfredatında yer alan demokrasi konusunu 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Müzesinde işleme kararı aldı.

Müzeye giden öğrenciler önce 15 Temmuz darbe girişimi ve gün yaşanan sürecin anlatıldığı kısa filmini izledi ardından da derslerini işledi. Öğrenciler dersin sonunda müzeyi gezdi. Gezide örgencilere Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Güngör Karakaş ve Öğretim Görevlisi Erdoğan Kaya da eşlik etti.