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Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler dün akşam arkadaşları olan U.D.'yi Tabakhane Mahallesinde kaldığı evde ziyarete gitti. U.D'nin kapıyı açmaması üzerine öğrenciler arkadaşlarının evde olmadığını düşünerek apartmandan ayrıldı. Ancak bugün U.D.'den haber alamayan öğrenciler akşam saatlerinde tekrar eve geldi. Kapıyı zorla açan öğrenciler iddialara göre U.D'yi asılı şekilde bulunca polise haber verdi. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede genç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından U.D'nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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