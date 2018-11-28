Ünlü şair Bahattin Karakoç Osmancık'ta anıldı

Türk şiir ve edebiyat dünyasının önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören usta şair Bahattin Karakoç, Çorum'un Osmancık ilçesinde anıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi tarafından düzenlenen anma programında ünlü şairi hayatı ve eserleri hakkında Ömer Derindere Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Osman Yaşar Pehlivan kesitler sunarken öğrencilerde şiirlerini okudu.

Karakoç'a bugüne kadar Türk şiirinin “aksakalı”, “ak kanatlı kartalı”, “yaşayan Dede Korkut” ve “Türkmen Dervişi” unvanlarının lâyık görüldüğünü dile getiren Pehlivan, “Bahattin Karakoç, yüzü sözü özüyle baştan ayağa Anadolu'dur. Kalkınmanın, bu hamleyi yapmanın mekânı olarak da Anadolu'yu görür. Ona göre Mevlâna burada parlamıştır. Yunus Emre buranın diliyle konuşmuştur. Karacaoğlan, Dadaloğlu, hepsi, Anadolu'nun ürünüdür. Ne zaman şahlandırırsak Anadolu'yu, yeniden var oluruz, yeniden güçleniriz, düşüncesinde olmuştur daima.O milli bir duruşun milli bir bakışın şairidir. Onda vatan ve bayrak, bir sevgili, âşık olunan bir yardır. Şiirlerinde, yabancılaşmaya ve değerlerin yozlaşmasına da karşı çıkmıştır. O, abartıya varmayan bir dille ve kelimelere yüklediği yeni çağrışımlarla şiirini yazar. Kelime hazinesi en zengin şairlerden birisidir. Onun şiirlerinin temelinde gücünü inancından alan bir iyimserlik ve tevekkül yatar. Onun için edebiyat edeptir” dedi.