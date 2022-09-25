Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç Festivali'nde muhteşem bir konser veren ünlü sanatçı Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet'te bizim, Mustafa Kemal Atatürk'te bizim" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkıları meydanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Sahne performansı ile göz dolduran Kıraç, sahnede hem coştu hem de kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser sırasında açıklamada bulunan Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet'te bizim, Mustafa Kemal Atatürk'te bizim. Büyüklerimiz, atalarımız doğruyu söylemişler arkadaşlar. Biz sahip çıkacağız. 'Z kuşağı' diye bir kuşak yok arkadaşlar, Türk gençleri var. Z kuşağı denen şeylere inanmayın. Tüm dünya çocukları, gençlerini kandırıyorlar, sadece bizimkileri değil. Biz Türk genliğiyiz. Tarihi ile öyle 100 yıllık, bin yıllık değil Atatürk'ün deyimiyle en az 7 bin yıllık Anadolu bizim ülkemiz. Ama bu kafayla gidersek burayı bizden alırlar. Hem Fatih Sultan Mehmet'e, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Osmancık'a ilk kez geldiğini de söyleyen Kıraç, “Buraya ilk kez geldim. Doğası çok güzel. Her taraf yemyeşil. Bizi halkımızla buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Konserin ardından Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ünlü sanatçıya çiçek ve plaket verdi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Halkımıza unutulmaz bir gece yaşatan sanatçımız Kıraç'a ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.