Ünlü şefin depremzedeler için kurduğu lokantaya Çorumlu kadınlardan destek

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde görevli Aşçılık kursu usta öğreticileri ve kursiyerler deprem bölgesine gönderilmek üzere baklava su böreği üretimine başladı.

Çorumlu ev hanımları tarafından hazırlanan börekler ve tatlılar Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Ömür Akkor tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan Yeniden Hayat Lokantası'na gönderilerek depremzedeler ve arama kurtarma ekipleri ile bölgede çalışan görevlilere ikram edilecek.

Buhara Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kahramanmaraş merkezli depremlerle tüm Türkiye'nin sarsıldığını ve ciddi yıkımlar yaşandığını söyledi.

Çorum halkının belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte teyakkuza geçerek bir çok noktada depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “El birliğiyle, gönül birliğiyle, tüm hemşehrilerimizle birlikte Çorumluların yaptığını herkes yapamaz söylemini bu yardımlaşma, dayanışma organizasyonuyla bir kez daha gösterdik” dedi.

3 kez deprem bölgesine gittiğini hatırlatan Aşgın, “Dün Elbistan ilçesindeydim. Elbistan büyük bir ilçe. Çok büyük kayıplarının olduğunu üzülerek gördük. Şu an enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kadar olumsuzluğun enkazın arasında biraz kalbimizi rahatlatan bizimde hemşehri olmaktan gurur duyduğumuz Ömür Akkor'un yeniden hayat lokantasına gitme fırsatı bulduk.

Ömür Akkor'a birkaç ay önce Çorum Gastronomisine verdiği katkılar nedeniyle fahri hemşehrilik beratı vermiştik. Orada tek katlı bir kafeyi lokantaya dönüştürmüş. Günlük yüzlerce belki binlerce orada çalışan ekipler başta olmak üzere Elbistanlı kardeşlerimize yemek ikram ediyor. Kafenin ismini Yeniden Hayat Lokantası olarak değiştirmiş. Ömür Akkor ile yaptığımız görüşme de farklı bölgelerden farklı lezzetlerin geldiğini bunları da ikram ettiğini söyleyince biz de Çorumlularla organize olalım o mahir parmaklarını depremzedeler için harekete geçirsinler dedik. Buhara Kültür Merkezi'nde Aşçılık kurslarındaki hocalarla birlikte kursiyerlerle birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin en iyi böreği Çorum böreği, Türkiye'nin en iyi baklavası hazırlanıyor. Çorumlu hanım kardeşlerimizin ürettiği bu ürünleri de yarın Elbistan'a göndermiş olacağız” dedi.