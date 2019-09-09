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Ünlü yönetmenin acı günü

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.


Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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