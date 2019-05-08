Unutulan sokak oyunlarını oynadılar

Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği ‘Sorumluluklarımla Büyüyorum' projesinde ilkokullarda Nisan ayı boyunca geleneksel çocuk oyunları teması işlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Sorumluluklarımla Büyüyorum projemizde Nisan ayında tüm ilkokullarımız unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlatılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediler. Geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması, eğitimde kullanılması, geliştirilerek korunması ve gelecek nesillere aktarılması eğitim için vazgeçilmez bir unsurdur. Oyunlar çocukların hayat tecrübesi ve olumlu davranışlar kazanmalarına katkı sağlamaktadır. Oyunlar sayesinde çocuklar yeteneklerini geliştirerek kurallara uymayı ve uyumlu hareket etmeyi öğrenir. Günümüzde çocuklar oyunlardan çok cep telefonu, tablet ve bilgisayar oyunlarını oynamaktalar. Bu sorundan yola çıkarak belirlediğimiz temamızda geleneksel oyunlarımızı tüm okullarımızda yaygınlaştırmayı çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmayı onların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projenin amaçlarına ulaşması için etkin çalışmalar yürüten okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.