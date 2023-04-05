Uykuda yangına yakalanan yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardılar

Çorum'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında kıyafetleri tutuşan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralanan vatandaşın komşuları tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Güneşevler 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'ye (63) ait ikamette evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde uyuyan Erol Ş., komşuları dışarı çıkartıldı. Üzerindeki elbiselerin tutuşması ile vücudunda yanıklar oluşan Erol Ş., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşlı adamın komşuları tarafından kurtarılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların bir yandan yaşlı adamın üzerine su dökerken bir yandan da hortumla içerideki alevleri söndürmeye çalıştığı görülüyor. Daha sonra vatandaşlar yaşlı adamı pencereden dışarı çıkartıyor.