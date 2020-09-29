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Uyurken evde yangın çıktı, alevlerden komşuları kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gece çıkan yangında bir ev ve ahır kül olurken ev sahipleri de alevlerden komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece çıkan yangında bir ev ve ahır kül olurken ev sahipleri de alevlerden komşularının yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Aşağıfındıklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Bezeniroğlu'na ait evde gece geç saatlerde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Aile yangına uykuda yakalanırken, köylülerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kısa sürede evin her yerine yayılan yangını söndürme için vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Alevlerin büyümesi üzerine durum Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı.


Yangında ev ve ahır tamamen kül olurken jandarma olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

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