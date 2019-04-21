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Üzerine mermer düşen işçi yaralandı

Çorum’da üzerine mermer tabakası düşen işçi yaralandı.

Çorum'da üzerine mermer tabakası düşen işçi yaralandı.


Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir mermer atölyesinde işçi olan Yasin Ö., çalıştığı sırada iddialara göre üzerine yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki mermer tabakası düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları mermer tabakasını kaldırarak Yasin Ö.'yü kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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