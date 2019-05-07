Vakıflar Bölge Müdürü Kılınç Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum'a gelen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim projeleri arasında yer alan Bedesten Projesi ve Hıdırlık Külliyesi projesi hakkında Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'a bilgiler verdi.

Başkan Aşgın, "Bu yola Çorum'a hizmet için çıktık. Çorum'un ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü işte taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu anlamda işbirliğimizin geçmişe nazaran artarak devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

'Çorum tarihi siluetine yeniden kavuşacak'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "1580 tarihli bir belgeden Çorum'da bir bedestenin yani kapalı çarşının bulunduğu bilinmektedir. Genellikle değerli malların alınıp satıldığı bu tarihi estetik binalar, bugünkü ticaret merkezleri, borsalar gibi büyük bir öneme sahiptiler. Biz bu projemizle şehrimizle özdeşleşecek, marka değerine katkı sunacak şekilde bir tarihi kapalı çarşıyı yeniden inşa edeceğiz. Böylece şehrimizin merkezini Çorum Müzesi, Çorum Kent Müzesi, Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Konağı ve Camii, Çöplük Çarşısı, Tarihi Dikiciler Arastası, Paşa Hamamı, Hıdırlık ve Bedesten ile birlikte tarihi siluetine yeniden kavuşturarak şehrimizin hem kültür turizmi hem de ticari potansiyelinin artmasına katkı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

'Hıdırlık şehrimizin inanç turizmine büyük katkı sağlayacak'

Hıdırlık Mevkiinde bir takım tarihi ve otantik alanların yeniden ihya edilmesine yönelik çalışmalar yapacağız diyen Başkan Aşgın, "Burasını İstanbul'un Eyüp Sultan'ı, Ankara'nın Hacı Bayram'ı, Konya'nın Mevlana'sı, Suluca Karahöyük'ün Hacı Bektaşı Veli'si gibi inanç turizmi açısından da önemli bir merkeze dönüştüreceğiz. Bilindiği üzere Çorum Hıdırlık mevkiinde sahabe efendilerimiz Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi hazretleri medfun bulunmaktadır. Tarihi Hıdırlık Camiinin yanındaki boşlukta Osmanlı döneminde Süheyb-i Rumi Zaviyesi bulunmaktaydı. Arşivlerde orijinal resimleri de bulunan bu zaviyeyi aynı yerde yeniden inşa ve ihya ederek bir etnografya müzesine dönüştüreceğiz. Yine bu mevkide gerek Millet Bahçesine gerekse bu manevi iklimi teneffüs etmek amacıyla gelen misafirlerimizin alışveriş yapacağı, Çorum'un yerli ürünlerinin satıldığı otantik dükkânlar ile yine tarihi misyonuna uygun bir şekilde belli saatlerde çorba ikram edilen bir imarethane inşa edeceğiz. Çorum'un markalaşmasına ve gönül sultanlarının mekânı tarihi Hıdırlıkın inanç turizmi açısından da şehrimize büyük katkı sağlamasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi paydaşlığında daha önce de farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Çorum için işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Kılınç, yeni dönemin Çorum ve bölge adına hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından öğle namazı için Ulu Camiye geçen Aşgın ve Kılınç dünyanın en dar çarşısı olan dikiciler arastası ve tarihi Güpür hamamında incelemelerde bulundu. Bölgenin ihya edilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyarette Bölge Müdürü Kılınç'a Personel Şube Müdürü Harun Albayrak, Yapı İşleri Şube Müdürü Özkan Öner, Hayır İşleri Şube Müdürü Hacı Mehmet Aykun ve Muhasebe Şube Müdürü Yücel Kasap eşlik etti.