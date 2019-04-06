Vali Çiftçi, Bilişim Teknolojisi Sınıfı ile Kütüphane'sinin açılışını yaptı

Çorum'un Düvenci beldesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Bilişim Teknolojisi Sınıfı ile Kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düvenci Beldesi Ortaokulu'nda oluşturulan sınıf ve kütüphanenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, çocukların ilkokul çağından itibaren hem teknoloji hem de kitapla buluşmasının kendileri için en büyük hedef olduğunu dile getirerek, “İnşallah hem teknolojik bilgileri hem de kitap bilgisini çocuklarımızla bütünleştirebilirsek onların zihin dünyasının gelişimine, bilimsel katkılara sunmalarına destek olursak çocuklarımız en güzelini başaracaktır. İnşallah bu sınıf güzel çalışmalara vesile olacak” diye konuştu.

Vali Çiftçi Mustafa de, Kütüphane ve Bilişim Teknolojisi Sınıfının açılmasında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Bu tür katkıların devamını diliyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Geleceğin yazılım mühendisleri burada yetişecek inşallah. Hayırlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başkan Yalçın'ı kutladı

Vali Çiftçi ziyaretler kapsamında Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın'ı da makamında ziyaret etti. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinden yeniden belediye başkanlığına seçilmesi nedeniyle Yalçın'ı kutlayan Çiftçi, görevinde başarılar diledi.

Başkan Yalçın'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çiftçi'ye ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Vali'den özel bireylere ziyaret

Belediye ziyaretinin ardından Vali Çiftçi, beldede yaşayan iki özel birey Berat ve Metehan Keskin isimli gençleri evlerinde ziyaret etti. Özel bireylerle yakından ilgilenen Vali Çiftçi, baba Mustafa Keskin'le de sohbet ederek çocukların durumları hakkında.

Vali Çiftçi, her zaman özel çocukların ve ailelerin yanında olduklarını vurguladı.