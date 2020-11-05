Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında yeni nesil sürücü belgesini kimlik kartına yükleme işlemini gerçekleştirdi.

Kimlik kartı ile sürücü belgesini birleştirme işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi.

2002 yılından bugüne kadar İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından MERNİS projesinin uygulandığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Bu kapsamda 2017 yılından itibaren çipli yeni nesil kimlik kartları uygulamaya alındı. 2018 yılından itibaren de yeni nesil sürücü belgeleri İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Daha sonra MERNİS projesinin bir eleri aşaması olan yeni nesil kimlik kartları ve ehliyetlerinin entegre edilmesi aşamasına da 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerimiz geçti. Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen 500 ila 750 vatandaşımız bununla ilgili müracaatlarını yaptılar. Şuanda kimlik kartlarıyla,sürücü kartları belgelerini birleştirmiş oldular. İşlemler 3 ila 5 dakikada gerçekleştiriliyor. Bu işlem yapıldıktan sonra sürücü belgeleri kimlik kartlarına aktarıldığı için sürücü kimliklerini taşımalarına gerek kalmıyor. Ancak yurt dışında araç kullanacak vatandaşlarımız sürücü belgelerini yanlarında taşıması gerekiyor” dedi.