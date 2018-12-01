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Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi

Vali Mustafa Çiftçi, muhtarlarla biraraya geldi.


Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yapılan toplantıda Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı köyler ile merkez mahalle muhtarlarını dinledi.


Sorunları tespit edip çözüm yolları bulmak amacıyla bu programı düzenlediklerini ifade eden Vali Çiftçi, toplantının hayırlar getirmesini temenni etti.


Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Abdurrahman Başbuğ, , İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve daire müdürleri de katıldı.

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