İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çiftçi, organlarını bağışladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, organlarını bağışladı.


Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik makamında düzenlenen organ bağışı töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli hazır bulundu.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, “İnancımız bir insanın hayatını kurtarmayı, tüm insanlığı kurtarmakla eş tutuyor. Unutmayalım ki, her bir organ bağışı yeni bir hayattır, insanın insana yapabileceği en büyük yardımdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da organ naklinin câiz olduğu hususunda görüş belirtmiştir. Böbreğinizi, karaciğerinizi, akciğerinizi, kalbinizi, gözünüzü bağışlayabilir, bir insanın yaşama umudu olabilirsiniz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.