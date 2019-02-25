Vali Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi oldu

Çorum İl emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Bektaş ve meslektaşı Esra Reçber Çorum Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah memuru Erdem Sakınmaz'ın kıydığı nikahın şahitliğini Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu yaptı.

Şahitliğini yaptığı çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Çiftçi, evlilik cüzdanını geline verdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde aileleri, yakınları ve meslektaşları da yalnız bırakmadı.