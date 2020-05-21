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Vali Çiftçi, Savcı'nın son isteğini yerine getirdi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çampınar Köyü’nde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı’nın son istediğini yerine getirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çampınar Köyü'nde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı'nın son istediğini yerine getirdi.


Vali Mustafa Çiftçi, yaşlılığa bağlı sağlık problemleri yaşayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı'yı yaşadığı Osmancık'a bağlı Çampınar Köyü'nde ziyaret etti.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 5 aydır evinde istirahat eden ve “Son istediğim Vali beyi görmek” diyen Salim Savcı'nın istediğini kırmadı. Vali Çiftçi yalnız yaşayan ve yataktan çıkamayan 97 yaşındaki eğitimci, yazar Salim Savcı'yı köyünde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.


Vali Çiftiçi'nin Salim Savcı'yı ziyaretine Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Burak Gülcan'da eşlik etti.

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