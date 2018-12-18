Vali Çiftçi Sungurlu'da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gitti.

Sungurlu'nun gelecekte daha iyi yerlerde olacağını ümit ettiğini söyleyen Vali Çiftçi, "İlçelerimizin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla ilk olarak Sungurlu ilçemizi ziyaret ettim. Sungurlu Çorum'un en büyük ilçesi, önemli bir ilçemiz. Burada bir gelişme potansiyeli gördüm." dedi.

'İlk durak Kaymakamlık oldu'

Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Sungurlu Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi'yi Kaymakamlık önünde ilçe Kaymakamı Mitat Gözen ve protokol üyeleri karşıladı. Anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Çiftçi daha sonra ilçe hakkında Kaymakam Mitat Gözen'den birifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından protokol üyeleriyle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Sungurlu'ya yapılan yurt binasında incelemelerde bulunan Mustafa Çiftçi, Yüksekokul kampusunun yanına yapılan KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek yurt odalarını, konferans salonu ve yemekhaneyi gezdi. Yemeklere dikkat edilmesi talimatı veren Vali Çiftçi, güvenlik kontrolünün iyi sağlanmasını istedi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi, Yurt Müdürü Yaşar Can'dan bilgi aldı. Kampusu inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Çiftçi Okul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer'den kampus inşaatı hakkında bilgi aldı.

'Yelken ve Uğurer'e iade-i ziyaret'

Kampus inşaatındaki incelemeden sonra beraberindeki heyet ile birlikte Sungurlu Adliyesi'ni ziyaret eden Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken ve Ağır Ceza Reisi Yasin Uğurer'e iade-i ziyaretten bulundu. Buradan Çiftlik Köyü arazine yapılan T Tipi Kapalı Cezaevi inşaatına gderek incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, İnşaat Mühendisi Bilal İlhan'dan bilgi aldı. İlhan, cezaevi inşaatının yüze 70 seviyesine geldiğini, bitim tarihinde cezaevinin yetişeceğini kaydetti.

Cezaevi inşaatından sonra Belediye'yi ziyaret eden Çiftçi, Başkan Şahiner'den birifing aldı. Belediye ziyaretinin ardından Şehit aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Vali Çiftçi, derneğin faaliyetleri hakkında başkan Murat Bağıröz'den bilgi aldı.

Özel idare Salonunda daire müdürleri ve muhtarlar ile biraraya gelen Vali Çiftçi, Kaymakam Mitat Gözen tarafından verilen brifingin ardından muhtarların taleplerini dinledi.

İlçedeki ziyaretlerine Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret ederek devam eden Vali Mustafa Çiftçi, Sakarya eski Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

İlçe ziyaretinde Mustafa Çiftçi'ye İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu eşlik etti.