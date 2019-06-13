Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa Konağı'nı gezdi

Kargı'da çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarihi Hilmi ağa Konağı'nı ziyaret etti.

İlk olarak tarihi Hilmi Ağa Konağı işletmecisi Recep Temur'dan konağın tarihi hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Çiftçi, tarihi bir müzeyi andıran konağı beğendi.

Vali Çiftçi'ye Kargı ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve bazı daire amirleri eşlik etti.