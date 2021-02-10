İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çiftçi Yeni Hacılarhanı köyünde incelemelerde bulundu

Sungurlu’ya giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçeye bağlı Yenihacılarhanı köyünde incelemelerde bulundu.

Sungurlu'ya giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçeye bağlı Yenihacılarhanı köyünde incelemelerde bulundu.


Yenihacılarhanı köyünü ziyaret eden Vali Çiftçi, Yenihacılarhanı, Saraycık, Demirşeyh, Eşme, Muratkolu ve Akdere Köylerinin bulunduğu grup yolunda incelemelerde bulundu.


Vali Çiftçi'ye Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Genel Meclisi Genem Sekreteri Recep Çıplak ve diğer yetkiler eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.