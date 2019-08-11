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Vali Çiftçi'den huzurevi ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Huzurevlerini ziyaret etti.


Belediye Başkanı Halii İbrahim Aşkın ile birlikte huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, yaşlılarla sohbet etti.


Vali Çiftçi, "Manevi bir seferberlik atmosferinde kutlanan Kurban Bayramının milletimizin ve bütün insanlığın mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve bütün Müslüman âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

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