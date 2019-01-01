İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çiftçi'den Kore gazisine yakın ilgi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıla yoğun bir çalışma temposuyla girdi.


Eşi Azime Çiftçi ile birlikte Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, önce çocuklara hediye dağıttı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi çifti, çocuklarla sohbet etti.


Vali Çiftçi daha sonra Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi girişinde elinde Türk bayrağı ile Vali Çiftçiyi karşılayan Kore Gazisi Rıza Kabasakal, büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Kore Gazisi elinden öpen Vali Çiftçi ise, Kabasakal ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.