Valilik'ten yol ortasında kalan direklerle ilgili açıklama

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun ortasında kaldığı için trafik güvenliğini tehlikeye düşüren elektrik direkleri ile ilgili valilik açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama da, “Sungurlu ilçesi 7. Cadde üzerinde bulunan 153076- 153077 153078 numaralı direklerin deplase işlemlerinin YEDAŞ'ın 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde olduğu, malzeme temini ve iş planlamasına göre 2023 yılı Ocak ayı içerisinde deplase işlemlerinin yapılmasının planlandığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.