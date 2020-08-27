İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.


Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bircan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin yanı sıra Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki şarampole inen vatandaşlar bir taraftan sürücüyü teselli etmeye çalışırken, diğer taraftan da aracın ters dönmemesi için seferber oldular. Kısa sürede olay yerine gelen Kaza Kırım ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.