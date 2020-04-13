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Vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundular

Çorum’un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren eczacılar, hizmet verirken Koronavirüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren eczacılar, hizmet verirken Koronavirüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.


Çorum Eczacılar Odası Sungurlu Temsilcisi Ecz. Bekir Sami Ünsal, Koronavirüsü ile mücadelede eczanelerin 1. basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar olduğunu söyledi.


Her türlü riski ve tehlikeyi göze alarak yürütmüş oldukları bu sağlık hizmetini yerine getirmekten onur duyduklarını dile getiren Ünsal, “Koronaviris mücadelesi kapsamında; hizmet verirken virüs kaparak hayatlarını kaybetmiş olan eczacı meslektaşlarımız için Sungurlu eczacıları olarak; eczanelerimizde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak vefat etmiş olan eczacılarımızı andık. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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