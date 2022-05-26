Vestel'den Çorum'a yeni nesil mağaza

Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Şirket, yenilenen konseptiyle son mağazasını Çorum'da açtı.

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, farklı tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptli mağazacılık anlayışını Çorum'a taşıdı. Çorum Merkez'de hizmet vermeye başlayan Vestel mağazası, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Çorumlu tüketicilerle buluşturacak.