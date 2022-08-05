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Vidanjör ve kamyonetin çarpıştı kaza güvenlik kamerasında

Çorum Çevreyolu’nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Çevreyolu'nda vidanjör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yola fırlayan şahıs ölümden döndü.


Kaza, Buharevler kavşağında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı görülüyor.


'Kamyonetten yola savrulan şahıs ölümden döndü'


Çarpışmanın etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye başlıyor. Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın şahıs ölümden dönüyor. O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

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