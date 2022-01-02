Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum'da viraja hızlı giren otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit A.'nın kullandığı otomobil Sincan köyü yakınlarında zeminin kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Süley A. ve Şerife A., yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.