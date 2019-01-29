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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye’nin ilk fauna alanında yaban hayvanlarının kış mevsime nedeniyle oluşan olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yemleme çalışması yapıyor.

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin ilk fauna alanında yaban hayvanlarının kış mevsime nedeniyle oluşan olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yemleme çalışması yapıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Hasanzahir mevkiinde bulunan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki her hafta 200 kilo yem bırakılıyor. Kar yağışının görülmesiyle birlikte Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanları için yem takviyesi yapıldığını dile getiren yetkililer, ayrıca yaban hayvan popülasyonunun yoğun olduğu ilçelerde de doğaya yem bırakıldığını ifade ettiler.


Yaban hayvanlarını yekleme çalışmalarının devam edeceğini dile getiren yetkililer, yiyecek bulmakta zorlanan bazı hayvanların köylere veya yerleşim yerlerine inebileceğini bu tür durumlarda kendilerine haber verilmesini istediler.

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