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Yağcılar köyü 14 gün karantinaya alındı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Yağcılar Köyü, 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Yağcılar Köyü, 14 gün süre ile karantinaya alındı.


Köyde hasta ziyaretini takiben gözlenen korona virüs sayısındaki artış ve temaslı sayısında yoğunluk yaşandığı gerekçesi ile Kargı Kaymakamlığı Hıfzıssıha Meclisi'nin 24.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda karantinaya alınmasına karar verildi.


Kargı Kaymakamlığı Hıfzıssıha Meclisi'nin kararında "İlçemiz Yağcılar köyünde hasta ziyaretini takiben gözlenen korona virüs vaka sayısındaki artış ve temaslı sayısındaki yoğunluk nedeniyle 24.09.2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, İlçemiz Yağcılar Köyünün karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolü ile Yağcılar Köyü Camiinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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