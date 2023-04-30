İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yan bakma kavgasında bıçaklandı

Çorum’da iddialara göre “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çorum'da iddialara göre “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.



Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 grup arasında “yan bakma” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdülkadir S. (19) adlı genç bacağından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir S., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ayrıca 2 adet boş kovan bulan polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.