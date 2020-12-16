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Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Çorum’da elektrik tellerine çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Çorum'da elektrik tellerine çarpması sonucu yaralanan şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Osmancık yolu üzerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan yaralı şahin Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen şahinin ayağında yaralanma tespit edildi.


Tedavisi devam eden yaralı şahinin iyileştikten sonra ilerleyen günlerde tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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