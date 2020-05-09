Yaralı geyiği belediye ekipleri kurtardı

Saldırgan bir köpek ihbarı için yola çıkan ekipler, Çorum Köprüalan Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda tesadüfen rastladıkları ve bir kurt tarafından saldırıya uğradığı belirlenen geyiğe müdahale etti. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, yaralı geyiği bir buçuk saatlik çabanın ardından uyuşturarak yakaladı. Yaralı geyik, ekiplerce Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimlerince yaralı geyiğe anında müdahale edildi. Kurdun ağır şekilde yaraladığı geyik ameliyata alındı. Geyiğe cerrahi müdahalede bulunan Belediye veterinerleri, geyiğin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 4 yaşında olan erkek geyik, yaraları iyileşene kadar Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edileceği öğrenildi.