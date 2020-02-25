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Yaralı köpek sağlığına kavuştu

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alınan yaralı bir köpeği daha sağlığına kavuşturdu.


Alaca İlçesinde bir aracın çarptması sonucunda ağır yaralanan köpek akşam saatlerinde Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Veteriner hekimle tarafından acilen tedavi altına alınan ve ağız bölgesi ve kalçasında kanama olduğu belirlenen köpek, tedavi sonucu sağlığına kavuştu.


Sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları çalışmaların diğer iller tarafından da örnek alındığının hatırlatan Çorum Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Öz veriyle çalışan personele teşekkür etti.


Her gün çok sayıda yaralı hayvanı tedavi ettiklerinin ifade eden Aşgın, “Alaca'dan gelen yaralı köpeğimizin durumu şu an çok iyi. Müşahede altına tedavisi devam eden köpeğimizin hayati riski bulunmuyor.” diye konuştu.

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