İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı sürücü kazma ile kurtarıldı

Çorum’un İskilip ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle yol kenarına devrilen beton yüklü mikser içerisindeki yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kazma yardımıyla kurtarıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle yol kenarına devrilen beton yüklü mikser içerisindeki yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kazma yardımıyla kurtarıldı.


Kaza, Veletler köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip'ten Osmancık istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydaş (34) yönetimindeki 34 FL 6686 plakalı beton mikseri, Veletler köyü yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Araç içerisinde sürücünün sıkıştığının belirtilmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ekipleri de sevk edildi. Sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık görevlileri seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri beton mikserinin camını kazma ile kırarak yaralıyı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.