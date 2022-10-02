Yardım kömürlerine göz diken hırsızlardan biri suçüstü yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde yardım kömürlerini çalan 1 kişi yakalandı.

Olay, Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan kaymakamlığa ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kömürlerin bulunduğu alandan gelen seslerden şüphelenen bir vatandaş polise haber verdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye giden polisler depo olarak kullanılan alan içerisinde bir kamyonet şahısların olduğunu gördü.

Polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıslardan birisi polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şahıs ise gecenin karanlığından faydalanıp kaçtı. Polisin yaptığı incelemede zanlıların kamyonete 5 ton kömür yüklediklerini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının S.B olduğu belirlenirken, kimlikleri tespit edilen zanlılar İ.B ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.