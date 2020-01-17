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Yarıyıl tatilinde belediyeden miniklere okuma seti

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanlığı,yarıyıl tatiline girecek 569 ilköğretim birinci sınıf öğrencisine karne hediyesi olarak “okuma seti” hediye etti.

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanlığı,yarıyıl tatiline girecek 569 ilköğretim birinci sınıf öğrencisine karne hediyesi olarak “okuma seti” hediye etti.


Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan; Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatlarıyla köy ve merkez okullarını ziyaret ederek minik öğrencilerinin karne hediyelerini verdi.


Belediye Başkan Yardımcısı Sarıyüce, Başkan Şahiner'in yarıyıl tatili boyunca okumalarını geliştirmeleri için çocuklara küçük bir hediye gönderdiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Sarıyüce “Başkanımızın çocuklara olan sevgisini ve ilgisini bilmeyen yoktur. Kendisi de bugün burada evlatlarımızın yanında olmak istedi ancak yoğun programından dolayı katılamadı. Biz kendisinin sevgisini ve selamlarını iletmek üzere okullarımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Miniklerimizin hediyesini teslim ettik. İnşallah bu konudaki çalışmalarımızı her yıl devam ettireceğiz” diye konuştu.

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