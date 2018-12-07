Yaşlı adam ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İbik köyünde yaşayan İbrahim Ç. (84) adlı şahıs köydeki akrabalarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından havanında sisli olmayı nedeniyle ayağı kayan talihsiz adam dereye yuvarlandı. İbrahim Ç.'den haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya müracaat etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucu İbharim Ç.'nin cansız bedeni evine 500 metre uzaklıkta bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.