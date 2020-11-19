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Yaşlı kadına otomobil çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.


Kaza, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar Y. idaresindeki 19 SP 497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selvi E.'ye (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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