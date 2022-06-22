İhlas Haber Ajansı

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Yavru karacaya jandarmadan şefkat eli

Çorum’da yaralı karaca yavrusu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çorum'da yaralı karaca yavrusu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri devriye faaliyeti esnasında bir karaca yavrusuna rastladı. Karaca yavrusunun yaralı olduğunu gören jandarma ekipleri, talihsiz hayvanı koruma altına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen karacaya şefkat eli uzatan ekipler talihsiz karacayı elleriyle besledi.


Jandarma ekipleri daha sonra karacayı Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

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